安馳(3528)9月營收為5.83億，月增加5.78%，年增加30.32％，主要受惠ADI工業物聯網整合方案出貨量大增所致；累計前三季營收為49.25億，則較去年同期成長2.7%。

安馳表示，9月ADI代理產品線出貨量成長幅度最為明顯，年增率超過六成，主要在於全球疫情推動遠距經濟及智慧工廠快速發展，客戶在工控自動化設備需求大增，公司推出的ADI人工智慧物聯網(AIoT)、智能檢測及遠端監控等整合方案出貨量明顯提升，ADI產品線今年並切入儲能、5G通訊測試及、智慧工廠監控系統及國防相位雷達等新興應用市場。

安馳表示，今年在ADI併購Maxim後，開始拓展Maxim MCU代理產品線，除了充實公司MCU相關產品外，亦使ADI產品方案完整度再上層樓，公司目前正積極與客戶合作開發相關產品應用，預估Maxim MCU明年可望開始放量出貨。

安馳表示，Xilinx(賽靈思)代理線相關產品主攻高階利基市場，主要應用於客製化IC驗證平台、自動化測試機台，以及國防航太相關的5G高速傳輸等，目前高階整合方案出貨佔Xilinx產品線比重超過五成；Xilinx近期推出的新產品線-- Kria 自適應系統模組SOM (System on module)，已成功進軍智能監控、機器視覺、工業安全等端點運算應用(Edge Deployment)市場，隨Xilinx高階整合方案出貨量成長，將有助於進一步優化產品組合。

安馳表示，受疫情反覆變動推升高速視訊傳輸需求，9月多媒體產品線出貨量亦持續成長，主要應用於5G高速傳輸、遠端智慧監控、多工視訊會議及影音串流傳輸等利基型市場產品，今年前三季多媒體產品線出貨量，較去年同期增加2成以上。

安馳進一步表示，目前電子產業波動幅度較大，安馳將持續致力於發展高整合度的智慧製造方案，協助客戶加速實現智慧工廠與數位轉型，降低人力需求及外在環境對整體營運的影響，並拓展金融科技、精準醫療及儲能環保等利基型應用領域產品，維持中長期穩健發展動能。