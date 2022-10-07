十銓(4967)公布9月營收6.95億元，月增37.87%，連增2個月，年減3.54%；第三季營收16.86億元，季增7.48%、年減5.19%，2022年1~9月合併營收49.6億元，年減12.17%。雖記憶體仍處於調整期，十銓持續在品牌的衝刺與布局，已然發揮穩定的效果，九月營收與獲利皆回穩，品牌占整體營收達85%，其中電競記憶體與SSD占品牌皆逾35%。十銓目前仍專注在品牌銷售的管理，對第四季營運維持審慎態度。

根據多家市調研究機構報告顯示，下半年各原廠面臨庫存去化及消費市場需求走弱，加上全球升息抑制通膨的態度可能延續到2023年，令半導體製造上游必須趁早打消庫存並調節產能及資本支出。三大原廠為減緩DRAM及NAND FLASH價跌走勢，已陸續表態調節產能與之本支出，顯示記憶體產業循環可望加速落底反彈。十銓目前仍專注在品牌銷售的管理，對第四季營運維持審慎態度，持續推出DDR5高頻電競記憶體及各式工控模組，積極擴大與各大工控系統廠的整合開發。

除了業務發展外，十銓因應市場循環的過程，持續發展技術及組織升級，儘管短期受到國際局勢、通膨、消費緊縮等影響，但公司財務體質健全，品牌有續發展，積極發展高毛利事業，持續提高人員待遇與養成計畫。此外，總經理陳慶文亦明訂三年集團戰略，目標2025年領導集團成為消費品牌與工控技術雙引擎的記憶體大廠。

十銓一向重視企業ESG永續發展，於新北中和深耕20年，多年來支持新北周邊道路認養、老人育幼院支持等，並持續創造在地就業機會與產業升級，2022年榮獲新北市經發局主辦的第一屆「新北企業精典獎」之優質潛力企業獎項，對十銓能夠成為新北具有高度競爭力的在地企業表示鼓勵與肯定。