國泰金(2882)與國際氣候發展智庫(ICDI)合作，擔任「2022台灣氣候行動博覽會」共同主辦，於今日至9日在台北松菸展開，博覽會聚焦台灣最新產官學氣候行動，豐富有趣的內容包括：國泰主辦的氣候變遷青年論壇、國泰永續探索館、法國國際非政府組織Climate Fresk的氣候拼圖桌遊工作坊、美國在台協會的英文繪本故事等，適合大小朋友免費逛展，認識永續發展及面對氣候變遷的重要性。

國泰金是國內首家承諾投融貸皆積極去碳的金融業，氣候變遷議題更是國泰永續策略發展重點主軸；為邁向2050淨零碳排目標，國泰從投融資擴展至下一個指標性領域「永續青年培力」，再度攜手國際氣候發展智庫，集結產官學與非營利組織，以「勇敢淨零，全速前行」為訴求，共同打造永續青年與產官學交流對話平台，賦能氣候行動知識，翻轉氣候危機。

國泰金總經理李長庚表示，全球風險報告裡面，氣候行動失敗是第一名風險，因此聰明且快速付諸行動非常重要。從政府、倡議機構到財務會計準則的改變，氣候行動變成國與國、企業與企業之間的競爭。國泰金控看到這股趨勢，從2011年起透過投融資核心職能與企業一起打拼，創造永續商機。但是光靠我們這一代努力是不夠的，下一代年輕人投入更重要，希望能讓他們認知氣候變遷議題、發揮創意，由年輕人提出對氣候變遷的方案與反思，對未來才是最好的方案。因此國泰金將於10月9日在博覽會上舉辦氣候變遷青年論壇，鼓勵青年勇於提出氣候變遷解決方案。在今年11月13、14日，國泰金更將與COP27論壇連線，由國泰金董事長蔡宏圖擔任講者，把國際資訊連線到台灣，與國際接軌。

本次博覽會回應COP27(第27屆聯合國氣候變遷峰會)主題，每日接力登場三大面向論壇活動：調適(Adaptation)、去碳(Decarbonization)、及教育培力(Education)，國泰金將於10月9日博覽會中帶來壓軸重頭戲「國泰氣候變遷青年論壇」，勉勵「青」世代發揮創意，找出氣候解方。論壇中由國泰金串起循環台灣基金會與永續青創家交流對話，分享循環經濟如何成為氣候變遷解方，引導青年勇於創造改變，打造永續、共贏的循環經濟新商機。