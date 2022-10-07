九合一選舉將至，屏東縣選委會7日完成鄉鎮長、代表、村里長等參選人資格審查，有4名鄉鎮代表參選人、5名村里長參選人資格不符，另高樹鄉大埔村長參選人68歲劉冬碧因登記後逝世（自然死亡）而權利中止，其餘參選人資格符合，將於21日舉行號次抽籤。

屏東縣選委會指出，4名資格不符的鄉鎮代表參選人有萬丹鄉黃明治、鹽埔鄉許昆郎、內埔鄉林吉善、崁頂鄉吳文源，5名資格不符的村里長參選人有鹽埔鄉新圍村王仁宗、高樹鄉東振村賴招學、萬巒鄉萬全村林桂松、竹田鄉西勢村陳文欽、崁頂鄉港東村陳素琴，另高樹鄉大埔村長參選人68歲劉冬碧因登記後死亡而權利中止。

選委會表示，該9人資格不符的原因，有褫奪公權、還在緩刑保護管束期間，以及登記前還有刑期未執行，這些都違反公職人員選舉罷免法第26條第4、5、8、9款的情形，以及不得登記候選人的規定；至於縣長、縣議員參選人部分，其等資格待中央複審。

選委會表示，將發函通知各鄉（鎮、市）選務作業中心通知審查合格參選人於21日參加號次抽籤，縣長、縣議員將在縣政府南棟會議室抽籤；鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表及村（里）長則在各公所抽籤。

據選委會統計，屏東縣縣長3人登記、應選1席，縣議員101人登記、應選55席，鄉（鎮、市）長94人登記、應選33席，鄉（鎮、市）民代表557人登記、應選334席，村（里）長850人登記、應選443席。