靳筱葳受邀參加包偉銘兒子婚禮，與兩夫妻合影。（翰森娛樂提供）

靳筱葳是優秀的創業家，一手打造紋繡事業，建立「美的王國」。（翰森娛樂提供）

有「小周子瑜」之稱的靳筱葳，集氣質、甜美於一身，先前受邀出席包偉銘兒子包庭政的婚禮，美貌不亞於線上女星，引起媒體關注，連她的圈內好友綠茶也對她的外型讚譽有加。靳筱葳其實是優秀的女創業家，成立「Genie kris 紋繡藝術」工作室，一手打造紋繡事業，不假他人之手，建立起「美的王國」。

她過去曾遇到兩光紋繡師，紋繡失敗後，發現「紋眉」是一門很深的學問，絕對不只是簡單的塗鴉，毅然決然投入此行業，「其實真正踏進這領域後，發覺沒有想像中困難，但需要無比耐心和毅力。」努力完備紋繡專業技術後，她不斷學習成長，接觸彩妝領域，現在已是進階的彩妝保養品講師，「紋繡業再加上彩妝的美感，將是如虎添翼。」

「紋繡領域」競爭激烈，靳筱葳認為紋繡已是「另類彩妝」，有5年彩妝經驗的她提出3大重點，包括「技術、流行和美感」，三者兼具才能給消費者最好的妝容。她將本月舉辦「微型創業技術分享茶會」，透過Genie-Kris studio，引進美業時尚藝術品牌，分享「韓國SKIN52皮膚覆蓋」，「FIXER 微點擬真紋髮」2大技術。

靳筱葳出身於嚴謹家庭，爸爸是藝術家，媽媽是老師，她從家教中學到「懂得規矩、學習美好事物，對於求得新知識也是循序漸進」，並自信不會發生「半桶水」的情況，一切過程都是親自實驗、自我體會，才能呈現給大家最好的，她笑說，「家族教育向來很嚴格，不過對於我的工作影響，卻是加分不少。」

「Skin52xFixer 微型創業技術分享茶會」將在10月16日（日）13：00-17：00 於timeless慕恆（台北市大安區文昌街270號2樓）舉行，詳情可洽「Genie kris 紋繡藝術工作室／ 紋繡專家」官方臉書