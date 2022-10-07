「新北中纖女子排球隊」舉辦正式成軍記者會，首場主場賽事將於明年1月7日在新莊體育館展開。（陳慰慈攝）

「新北中纖女子排球隊」今舉辦正式成軍記者會，中國人造纖維股份有限公司董事長王貴賢致贈全新冠名球衣給新北市長侯友宜，象徵共同攜手合作，15日新賽季開打，首場主場賽事將於明年1月7日在新莊體育館展開，侯友宜相信「新北中纖女排隊」，在企業排球聯賽一定能奪冠，並承諾拿到冠軍會請球隊吃飯。

侯友宜致詞表示，謝謝中纖女子排球隊跟新北合作，讓新北的排球運動可以蓬勃發展，新北市是全國最大城市，擁有400萬人口、幅員遼闊，運動風氣興盛，運動中心全國最多，未來也會持續興建。

侯友宜說，政府與企業合作永遠是一加一大於二，企業挹注社會資源、政府提供行政資源，為優秀選手創造無限可能。去年開始，新北市在棒球、籃球、女壘、射箭都已完成職業隊合作，這次與「中國人纖」的合作，更完善新北市4級人才培育體系，讓運動成為職業，而「中國人造纖維」也將以其專業協助培養選手第二專長，提供退役選手到企業任職的機會，讓選手無後顧之憂展現運動專才。

中纖董事長王貴賢表示， 中纖女排新賽事以「深耕在地、新北中纖」Jumping City為口號，要在新北市民面前展現出最活躍的新北中纖女排，也期望為新北市市民帶動更不一樣的排球風氣，培育更多新北市選手，共創美好的體育城市，感謝市長大力支持，讓球隊今年與新北冠名，鼓勵球員把球打好，球季結束讓市長請吃飯。

企業18年甲級女子排球聯賽，將於15日正式展開，由新北中纖、高雄台電、臺北鯨華、極速超跑、愛山林等5支球隊互相較勁。新北中纖女排隊將於明年1月7、8、14及15日在新莊體育館展進行主場賽事。

體育處表示，「新北中纖女排粉絲握手簽名見面會」將於明年1月7及14日辦理，除可參與後續賽事觀摩，還能與球員近距離接觸、玩遊戲、合照。更多相關資訊可關注「新北運動聚點」或「新北中纖女排」粉絲團。