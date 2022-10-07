「登山女神」曾格爾被爆出為了170萬登山贊助費，與已婚富商發生關係，甚至不顧防疫規定，偷偷外出泡湯約會，氣得正宮提起「侵害配偶權」，就連藝人賈永婕及郁方也發文砲轟，稍早，主播張齡予則是怒斥：「偷來的愛不是愛，不會有好下場」。

「登山女神」曾格爾遭爆和已婚富商不倫戀，主播張齡予稍早發文嗆爆，她表示無論專業表現多強，人品低下就是烏有，更訝異聽說不少女生甘願做人小三，「笑貧不笑娼」的現象似乎越來越猖狂，令人難以理解這些人究竟在想什麼，但既然管不住別人，唯一能做的就是管好自己。

張齡予指出遇到小三和小王，當事人一定會面臨我懷疑、自我價值低落的過程，但事後回頭看終究只是一段經歷，也是上天給予的禮物，就是幫忙篩選出好人，遠離消耗自己的垃圾，讓心力專注在值得的人身上，接著撂下狠話：「偷來的愛不是愛，不會有好下場，僥倖想要獲取好處總會有被反噬的一天，等著看，凡殺不死你的必讓你更強大」。

對此，網友紛紛留言：「搶人所愛最終也會被搶，真不曉得小三小王到底在想些什麼」、「能被搶走的愛人，都不會是很好的人」、「這不是現世的常態了嗎」、「誠於中形於外，凡正念者最終必受老天眷顧」、「地獄之門已為小三開啟」、「情人眼中容不下一粒沙」。