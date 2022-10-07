用「簡稱」溝通真的會比較方便嗎？一名手搖店員上網控訴，最近碰到客人點完飲料後，會說「我要載配」、「我要賴具」，讓這名店員聽了霧煞煞，一問之下才知道是「載具和LINE Pay」，讓他當場傻眼。

一名飲料店員在Dcard發文抱怨，曾遇過有客人點完飲料後，又再補了一句，「我要載配」，讓原PO聽了滿頭問號，對方解釋，意思是發票要存在手機載具，且要使用LINE Pay付款，因此簡稱為「載配」，除此之外，也有客人會說「我要賴具」，讓原PO感到很無奈，直呼「不要用火星文點餐好嗎？」

其他網友紛紛留言，「這種客人超級87」、「自己隨意簡寫也讓我很頭痛，紅茶微糖微冰變成『紅微微』，多講幾個字這麼難嗎」、「站櫃台聽到都要哭了」、「上次在學餐有人一來就說『我要梅可』，我直接大聲回他：這裡不准用簡稱唷」。

另外也有在飲料店工作過的網友表示，點飲料時若想要「無糖」，可以說「不加糖」，因為無糖和微糖的音調相似，加上現在多數人都戴口罩，講「不加糖」可以省掉彼此溝通上的麻煩。