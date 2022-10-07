林新旺指出，陰道脫垂通常是骨盆底過度用力造成鬆弛，譬如懷孕生產、長期提重物、咳嗽或便秘時過度用力等。（潘虹恩攝）

林新旺指出，骶棘韌帶懸吊手術是將陰道脫垂的部分縫在骨盆底部的韌帶上，待其癒合，即可改善排尿困擾與陰道脫垂。（潘虹恩攝）

日前高齡88歲杜姓婦人走路時發現，走起路來卡卡的、排尿困難，在家人陪同下至衛福部台中醫院求診。經檢查發現為陰道脫垂，進行骶棘韌帶懸吊術手術治療，順利恢復出院；台中醫院婦產科醫生林新旺表示，若民眾發現脫垂症狀或排尿問題，不要不敢正視，及早就醫。

杜婦7日上午受訪表示，2個月前走路開始會覺得卡卡的，感覺陰道有下墜的感覺，且排尿困難，就連鄰居見她，也詢問她為走路為何腳開開的，姿勢有點奇怪，於是在家人陪同下赴台中醫院婦產科就診；前後經歷3次手術，現在排尿相當順暢，大讚醫生醫術很好。

衛生福利部台中醫院婦產科醫師林新旺表示，杜婦家屬原以為杜婦是膝蓋問題，但杜婦表示已有2個月解尿困擾，且陰道有突出物的異物感，遂來婦產科就醫，經檢查發現為陰道前壁與後壁脫垂，即進行骶棘韌帶懸吊術手術治療；此手術是將陰道脫垂的部分推到正常的位置，透過不可吸收的線，將陰道縫在骨盆底部的韌帶上，待其癒合，即可改善排尿困擾與陰道脫垂。

林新旺也指出，杜婦過去自然產生了3胎，其中1次還是懷雙胞胎，懷雙胞胎的過程負重會較一般懷孕負重多出許多，或許當時韌帶已有受損，加上杜婦平時喜歡種田，常要耕田、提重物，推測許是因為這樣導致陰道脫垂，但杜婦的身體相當健康，恢復很好，術後第3天即出院。

林新旺進一步指出，陰道脫垂通常是骨盆底因過度用力而鬆弛，譬如懷孕生產的過程、長期提重物、咳嗽或便秘時過度用力等造成，年齡增長也會導致骨盆韌帶脆弱，進而增加發生陰道脫垂的機率。

林新旺表示，子宮陰道脫垂初期的治療方式會建議進行骨盆底鍛鍊已增加肌肉，但若情況嚴重則需進行骶棘韌帶懸吊術手術，將子宮陰道懸掛於骨盆的韌帶上；林新旺提醒，若有民眾發現脫垂症狀或排尿問題，不要擔心與不敢正視，及早就醫。