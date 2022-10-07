Google發表旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro及首款穿戴裝置Pixel Watch，台灣大宣布自即日起電信獨家開放預購Google Pixel 7系列，Google Pixel Watch在電商myfone購物與momo購物網開放預購。

台灣大之示，申辦指定資費月付1599元、綁約48個月， Google Pixel 7（128GB）與Pixel Watch LTE版就能以0元全部帶回家，VIP用戶購機專案價最高再折5000元。申辦台灣大999元以上5G專案搭配Google Pixel 7系列，並加購原價1萬900元的Pixel Watch BT版，還可享Pixel Watch無痛升級LTE版（原價1萬2900元）。台灣大也準備MyVideo豪華月租免費看一年、MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月0元體驗等超值服務，讓Google Pixel 7系列專案用戶享受全方位娛樂服務。

此外，申辦台灣大指定專案月付999元、綁約48個月， Google Pixel 7（128GB）只要0元即可帶走，預購期間到台灣大全通路購買Google Pixel 7系列，還能獲得Google 商店抵用金5000元，輕鬆折抵Google相關商品。「Open Possible聯名卡」卡友可享指定專案再加碼2000元momo幣，繳納台灣大5G電信帳單，每月再享現金回饋最高5.5%。台灣大「全民舊機換新機」活動提供高額折抵金，到實體門市回收 Google Pixel 6 Pro（256GB），最高可折抵1萬4000元。本月31日前在台灣大網路門市申辦Google Pixel 7系列送Google Play購物金600元，搭配999元以上資費，加碼再送1000元momo幣。

台灣大另提供多元購機方案，申辦Disney+專案購買Google Pixel 7系列，首年請你看Disney+，第二年再享電信帳單折抵優惠，合約期間最多能省超過5200元。另外，台灣大專案用戶只要是momo會員，每月在momo購物網消費滿額，更可享「mo幣多」專案回饋，每月最高回饋750元momo幣，合約期間最高可獲得3萬6000元momo幣。

Google Pixel 7系列搭載全新Google Tensor G2晶片，帶來更好運算效能、電池續航與安全性表現，不論拍照、追劇、玩遊戲都能擁有流暢體驗。Google Pixel 7搭載6.3吋FHD+螢幕，顏色有曜石黑、雪花白、香茅綠；Google Pixel 7 Pro則配備6.7吋QHD+螢幕，並支援120Hz更新率，顏色包括曜石黑、雪花白及霧灰色。Google Pixel 7 Pro擁有5000 mAh電池容量，長時間使用不怕電池容易沒電。另外，Google Pixel 7系列拍照功能更強大，全新的電影動態模糊功能，可讓影片主體保持清晰不失焦，藉此營造戲劇效果。能拍出媲美電影等級的影片，讓用戶體驗更強大的攝影效果。

Google今年首度推出Google Pixel Watch，搭載全新Wear OS作業系統，打造更簡便的操作方式跟流暢的使用體驗。此外，Google Pixel Watch也將旗下Fitbit廣受消費者喜愛的健康與健身功能體驗整合到Wear OS中，透過心律追蹤，協助用戶掌握運動與身體狀況，並提供40種運動模式，透過「活動區間分鐘數」等資訊，有效評估用戶的健身強度。除了接聽來電，Google Pixel Watch也完美整合包括Google地圖、Google錢包等Google各式服務，創造專屬個人的便利生活。