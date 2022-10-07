12指腸構造複雜，經過長時間蠕動，樹枝不停碰撞腸壁，造成腸穿孔。（高雄醫學大學附設中和醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

剖腹時醫生驚見一根長達9公分的樹枝從女童的12指腸穿出，造成女童腸穿孔與腹膜炎。（高雄醫學大學附設中和醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

2021年5月高雄市一名1歲女童出現發燒、腹瀉等症狀，送至高雄醫學大學附設中和醫院急診，經醫師診斷為腹膜炎，立即開刀治療，沒想到剖腹時醫生驚見一根長達9公分的樹枝從女童的12指腸穿出，造成女童腸穿孔與腹膜炎，經開刀取出後，女童住院治療10天才出院。

女童跟家人自公園返家後，因高燒到39度，又出現腹瀉症狀，家屬帶到高醫掛急診，高醫小兒外科主任張鈺棠發現女童腹部腫脹且有壓痛感，抽血檢驗後發現白血球數相當高，經過X光與電腦斷層檢驗後，發現腹腔內腸子腫脹且有不明氣體，懷疑是腸胃炎引起的腸穿孔與腹膜炎，馬上進行開刀治療。

張鈺棠剖開女童腹部後發現，女童腸子相當腫脹，因此伸手進去腸子間觸診，觸診過程中張鈺棠發現摸到不明的硬物，於是將腸子攤開查看，竟發現有一根長達9公分的樹枝從女童的12指腸穿出，造成腸穿孔與腹膜炎，醫師將樹枝取出後縫補腸子的破洞，女童住院10天後出院。

張鈺棠表示，這根9公分的樹枝富有彈性，比較像葉梗的構造，未被消化液分解就到達12指腸，但通常超過5公分的異物難以通過胃部及幽門，因此懷疑樹枝本身是一片樹葉，才會到達12指腸，且12指腸構造複雜，經過長時間蠕動，樹枝不停碰撞腸壁，造成腸穿孔。

張鈺棠提醒，6個月至3歲的孩子容易隨手將異物放入口中，家長要特別注意小孩是否有吞嚥異物的狀況，若是異物進入腸胃，可能會出現腸子腫脹、腹膜炎的狀況，若太晚就醫可能會造成敗血症，甚至死亡，後果相當嚴重。張鈺棠也提到，有90％以上的異物會經由消化道自然排出，只有少數的異物才需要經由內視鏡夾取出來，而少於1％的病人會需要透過手術將異物取出。