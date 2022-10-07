高雄一名李姓男子日前凌晨酒後騎車，因為違規被警方盯上，一攔下發現他渾身酒氣，一測酒測值果真超標，但準備將人移送時，李男大喊「等一下！」，要求要從機車車廂拿出外套，稱說因地檢署冷氣太強需要外套禦寒，原來他之前就曾因酒駕被逮，對於相關流程很熟悉。

小港分局高松派出所所員警，於5日23時許執行巡邏勤務，行經小港區松崗路21巷口時，發現一名39歲李姓男子騎乘機車沒打方向燈，警方上前攔查後，發現他身上明顯散發酒味，一開始員警問有沒有喝酒，但李男立刻回應：「沒有！我剛下班」，但下一秒酒測，酒測值為0.40mg／L，已經超標。

警方準備要將李男移送高雄地檢署時，沒想到他卻突然說：「等一下等一下！地檢很冷！」，要求要從車廂拿外套，他稱地檢署冷氣太強需要帶上外套前往，以免感冒，警方聽了也相當傻眼，將李男違反公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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