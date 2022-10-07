浩子（左起）、鬼鬼、炎亞綸、莎莎、庹宗康以及姚元浩日前開直播，面對網友五花八門的問題，感到傻眼。（好看娛樂提供）

庹宗康、炎亞綸、吳映潔、姚元浩、浩子、莎莎主持的實境綜藝節目《嗨！營業中》開播後好評不斷，他們日前無預警開直播分享喜悅心情。而新店長吳映潔（鬼鬼）吐露因為商店第1天營運，預約電話被打爆，有網友反應新商店的電話是詐騙，原因是打不進去。

鬼鬼感謝大家的支持，也澄清說有粉絲反應打了2、3百通，加上商店位子不多，一下被預約滿了，「希望大家可以諒解，也要謝謝大家的支持，但商店的電話的確是真的。」吳映潔、炎亞綸連忙替合夥人（製作單位）求情：「他們真的很認真，只是一下湧入太多電話（打不進來）。」庹宗康接著說：「不要在罵他們了，不然都不讓我們吃飯」。

在直播時，許多網友詢問《嗨！營業中》究竟是開什麼店？炎亞綸分享這是一家「眼睛吃得飽的店！另外也在部分其他部分也都會很飽（滿足）」。

提到好成績話題，莎莎率先發難因為第1集有高收視率，讓自己和浩子的壓力很大，甚至接收到職場霸凌。莎莎說：「昨晚被學長學姊威脅如果第2集收視率有掉，就要請辭。」吳映潔、炎亞綸立刻否認沒有這樣的事！浩子後來跳出來緩頰說我們自己引咎辭職。炎亞綸說：希望第2集莎莎和浩子出現的時候收視率可以破3。莎莎笑說：「真的希望！這樣才能囂張的走來走去，不然現在都抬不起頭」。《嗨！營業中》每周六晚上8點在台視首播 、 晚上 10點於Netflix 上架、每周日晚上8點在衛視中文台播出。