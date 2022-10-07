近年來民眾運動風氣盛行，為了讓科技結合運動，清大運動科技中心教授邱文信團隊與新創公司宇康醫電合作，於竹市新科國民運動中心打造「2022室內虛實三鐵新科盃挑戰賽」，希望創造數位化運動環境，鼓勵國民參與運動，並藉由賽事互相切磋。

主辦單位表示，今年的挑戰賽有別以往大眾對三鐵的認知，特別針對新科運動中心室內場館運動器材，挑選飛輪車、跑步機、划船器3項設備，由宇康醫電提供創新運動感測裝置，直接加裝在運動器材上，快速升級成數位競賽模式。

這也是清大運動科技中心首次辦理運動科技賽事，結合IOT感測科技和運動，參賽者會實際在跑步機、飛輪和划船機上運動，但畫面上是虛擬人物在賽道上依據實際的速度競賽，只要使用LINE登入就能參加，創造有趣的運動競賽體驗。

參賽者透過連線方式，在同一場競賽競技，精準捕捉參賽者運動數據記錄，也兼顧賽事的公平性，同時，也結合平板遊戲，在緊張刺激的新科盃賽事上，增添遊戲趣味，另也有轉播系統的即時畫面，將高科技融入比賽，展現數位運動科技獨有的挑戰氛圍。

新科盃挑戰賽將在10月22日上午10點舉行，報名則在10月17日截止，以男女混合3人為1組的「團隊賽」方式，每人皆須完成3項運動，共計6.75公里。當天依照18組團體分數排列「飛輪組、跑步組、划船組、三鐵總成績」競賽名次，第1名獎金為1800元，第2名至第4名獎金分別為1200元、600元及300元。