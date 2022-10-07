針對新北市長侯友宜辦公室今再度抨擊「UMAJI APP」成效不彰，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人何博文抨擊侯辦避重就輕，成天花時間胡言亂語，就是端不出政績，發言水準不停秀下限，繼續用耍猴戲的方式對待新北市選舉，人民都看在眼裡。

何博文說，侯陣營不思解決新北各路段塞車，還有前瞻建設停車場進度嚴重落後的問題，竟然小鼻子、小眼睛關心起交通部研發的APP，難道侯友宜是要爭取當交通部長嗎？

何博文表示，林佳龍在交通部長任內協助全台重大交通建設，對比APP 的預算，光是解決新北林口交流道就替新北爭取預算從26億元增加到36億元，交通部公路總局所公布的「交通部補助新北市辦理前瞻基礎建設－改善停車問題計畫執行情形」。前瞻基礎建設改善停車問題計畫總經費200億元，共核定124座停車場，其中新北市有23座、中央補助款約39.91億元，約佔計畫總經費200億元的20％，是全國補助案件數及金額最高的縣市，這也是林佳龍擔任交通部長時期所核定的，請問侯市長現在執行情況如何？

何博文痛批，侯陣營要把手指著別人的時候，先好好反省自己，如果要提監察院糾正案，從金山小編過勞去世、督辦優等評鑑公托驚傳多名幼童遭不當對待、衛生局女職員疑遭性侵輕生，再到恩恩案，監察院對侯友宜的關心還少嗎？這些讓新北市蒙羞，毀壞城市聲譽的案子不在話下，在侯市長的團隊眼裡都不足一談嗎？