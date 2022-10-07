你沒有看錯！近期熱播戲劇作品《仙女姐姐來我家》於中視週一至週五晚間10點同步播出！本劇講述一個沒有心、不懂得人間情慾的竹仙女，被王母娘娘打入凡間，想重返天庭，就必須懂得「人心」不僅題材特殊，連劇中演員都是大咖來著，拍攝情節更是讓人血脈噴張！想先一睹為快，就繼續看下去我們為大家整理的本劇三大亮點吧！

▍《仙女姐姐來我家》亮點1：本土劇女神來報到

李至正、韓瑜在《仙女姐姐來我家》飾演離異夫妻。（圖/《仙女姐姐來我家》提供）

台八甜心韓瑜本次攜手李志正在劇中飾演一對有小孩的離婚夫妻，這也是韓瑜在戲劇生涯中第一次養育年紀尚小的孩子，而韓瑜被問到會不會招架不住，她則打趣表示：「一邊演戲一邊帶小孩也會累，有時候會撐不住，這是我第一次在戲裡有這年紀的小孩，平常沒有機會相處過，所以這次我就拿出百分之百的耐心，殺青後就不會有了！」而李志正則完全相反，小朋友相處起來游刃有餘的他還被封為「孩子王」。

▍《仙女姐姐來我家》亮點2：破尺度演出《AV帝王》既視感

禾浩辰曝劇中環節神似《AV帝王》(圖/《仙女姐姐來我家》提供)

一部戲劇中自然少不了讓人臉紅心跳的畫面啦！黃薇渟、禾浩辰兩人在《仙女姐姐來我家》中飾演大明星，禾浩辰在劇中對黃薇渟窮追不捨，雖然無果，但兩人卻有很多親密的「戲中戲」禾浩辰也大方分享：「其中一場從一開門撞上牆壁一路親到床上，各種交纏，我還有把手伸進她白襯衫裡，這是我們第二次合作，但第一次有這麼親密的戲，而且床上的吻戲不好拍，攝影師還拿著機器有點跨坐在我們頭上，餘光一直覺得有機器在頭頂，有點像《AV帝王》。」這尺度，堪稱禾浩辰從影以來最激烈的親密戲了吧！

▍《仙女姐姐來我家》亮點3：吸睛題材凡人戀上小仙女

吳念軒及夏朧在《仙女姐姐來我家》出演男女主角(圖/《仙女姐姐來我家》提供)

劇中出演人神戀的男女主角分別為吳念軒及夏朧，而被問及片花中有段吵架的戲份，吳念軒說，這場戲算是兩人爭吵最激烈的一場戲，為了有更好的呈現，兩人共耗費了8小時，第一次拍攝兩人就花了5個多小時，看完拍攝畫面，兩人與劇組討論過後覺得還可以更好，於是決定重拍，再花了2個多小時，拍到公園路燈一度關閉才喊卡，一場戲總共花了8個多小時拍攝，就是想呈現最好的畫面，可見劇組及演員們的用心！

《仙女姐姐來我家》雖說以喜劇自居，但過程中也不斷的在探討家庭、情感等深度話題，加上新鮮題材的人神戀、劇情堪比《AV帝王》的尺度、台八女神也來湊一咖，如此優質的台劇，還不趕緊支持起來！《仙女姐姐來我家》10月4日起，每週一至週五晚上10點於中視播出。