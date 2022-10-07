曾任ETtoday東森新聞雲的黃姓記者去年7月遭黃姓主管在工作群組質疑，新聞有涉及抄襲，黃女不滿提告主管加重誹謗罪，不過，新北地檢署認為，黃姓記者曾在對話紀錄稱「抱歉沒有額外確認」、「那部分我沒有問到」等語，且受訪者也曾向公司投訴，因此認為黃姓主管發言屬合理，諭知不起訴處分。

黃女指控，黃姓主管明知她的新聞並非抄襲，卻在工作群組指責她「沒有問到就直接抄？直接改寫？」、「你的稿子有抄的」、「但是抄就是抄，錯就是錯，這是事實」等不實訊息，貶損她的人格評價、名譽，因此提告對方涉犯加重誹謗罪。

不過，黃姓主管堅決否認，並稱黃女確實沒有查證，直接抄寫蘋果新聞的報導內容，涉嫌抄襲，他才會在群組說那些話，沒有詆毀對方名譽。

檢方參酌黃女對話紀錄發現，她曾承認沒有額外確認，也沒有問到新聞提及的受訪者，對照新聞內容，被質疑抄襲也非全然無據，另外該名受訪者確實曾向公司投訴，黃女未向他求證，內容恐涉及不實訊息、誤導民眾，因此表達嚴重抗議。

檢方認為，黃姓主管發言屬合理評論，沒有逾越言論自由的界線，未構成誹謗罪，且無積極證據證明有何犯嫌，因此諭知不起訴處分。