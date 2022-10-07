由於全球通膨居高及貨幣緊縮對終端需求壓抑益加明顯，供應鏈庫存調整壓力加劇，連續26個月出口正成長告終。財政部公告海關進出口貿易統計，9月出口375.3 億美元、月減6.9％、年減5.3％，按新台幣計算則增4.7％；第3季出口1211.1億美元，較去年同季增3.4％；累計今年1至9月3677.6 億美元，較去年同期增 13.5％。

財政部官員指出，積體電路需求仍獲支撐，但塑化與基本金屬等傳產貨類因終端買氣不振，外銷減幅擴大，加上光學器材出口持續走疲，9 月總出口較去年同月減少21億美元、-5.3％。

財政部指出，由於全球通膨居高及貨幣緊縮對終端需求壓抑益加明顯，供應鏈庫存調整壓力隨之加劇，我國9月出口下降至375.3億美元，較去年同期減5.3％，結束連續26個月正成長；進口值325.1億美元，亦轉為年減2.4％，主要係因應市場需求減弱，廠商備料轉趨審慎或延緩資本設備購置。累計1至9月，出、進口值均創歷年同期最高，分別年增13.5％、18％。

9月主要貨品出口多較去年同期下滑，以光學器材年減36.2％最劇，主因面板產能降低、價格持續走跌，基本金屬及其製品受用鋼需求低迷、客戶端去化庫存影響，年減26.6％，塑橡膠及其製品、化學品亦隨買氣收縮，各年減25.2％、15.2％；電子零組件則增2.4％，連續41個月正成長。累計1至9月以電子零組件、礦產品出口增加較多，各增21.4％、88.0％，光學器材則減24.7％。