由新世代金融基金會、台灣法學基金會共同主辦的「公益信託的今世與來世研討會」，今天針對立意良善的「公益信託」制度，卻引發輿論質疑成為有錢人的避稅方式、控股工具，邀請法律學者、實務專家進行座談。前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳（沖）表示，近50年來，台灣對於「信託」的觀念並未建立，Trust真正的意涵並未通澈了解，在法律中出現的「信託」都是失敗的。

台灣目前有250個公益信託，其中1億元以下占9成，最大的公益規畫模有300億元新台幣，最小只有1萬元新台幣；公益信託的社會評價也很兩極，有的很了不起，像有醫生組成公益信託，目的是協助無法繳納醫療費竹重病病人，但也有的公益信託被當成有錢人逃稅的工具。

陳（沖）表示，公益信託的資產規模大小落差很大，性質也各不相同，行政院擬具之「信託法部分條文修正草案」，有關公益信託應採取分級管理制。目前修法看起來無聲無息，實際上暗潮洶湧。

我國自1996年有信託法，2002年首個公益信託申設，迄今已逾二十年。截至本年3月31日公益信託已有250個，合計信託本金729億，其中少者1萬元，也有高達62億，超過10億有8個。外界對大型公益信託，常被批評其公益未到位(按孳息收益或信託財產總額捐多少比例)，卻享租稅優惠(公益信託財產的孳息收益)、公益捐助對象又回捐關係基金會及作為控股工具(以股票-有價證券交付信託或投資股票)等爭議。而中小型公益信託的公益績效如何? 是否同樣不具公益效益? 也因池魚之殃，同被質疑。

大型公益信託，常被譏為避稅管道、控股工具，以致一些真正之信託，自慚形穢，無端受害。歷經媒體分析報導，2020監察院更提出調查報告，要求修法。完善公益信託法制度，至少涉及信託法、信託業法及租稅的稅制、稅政等層面，2021初行政院提出修正案，內容洋洋灑灑，雖增設許多防弊條文，但似乎遺漏了興利本旨，強化公益信託之公益目的。

今天研討會的上半場，由中正大學法學院教授兼院長謝哲勝擔任主持，從修法層面，與台灣大學法律學院專任教授王文宇、眾博法律事務所所長許兆慶、中原大學財經法律學系助理教授蔡鐘慶等人進行與談。座談會下半場，則以實務探討為主。由陳（沖）擔任主持人，與談人包括信託業商業同業公會秘書長呂蕙容、三信商業銀行個金處副總張齊家、KPMG 安侯建業永續長于紀隆。