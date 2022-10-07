台灣大學法律學院專任教授王文宇提及，Patagonia公司創始人家族，用30億美金的公司股票，捐贈給新設目的信託與非營利組織，投入氣候變遷公益目的，受各界矚目。他觀察到，美國人做善事的氣魄、社會環境跟台灣有所差別，國外捐助的渠道很多，不論是基金會的方式或信託的方式，都非常多元。反觀台灣，目前受託人都限定為銀行的現況，王文宇表示，受託銀行只做消極保管的角色，還是捐贈人決定款項怎麼做。不是說不能給捐助人掌控，而是應該在信託的架構下，要符合治理機制。這個信託將來怎麼走，如何追求目標？這些問題，都是信託法修法應考慮的目標。

眾博法律事務所所長許兆慶認為，公益信託最大的爭議性之一是最低公益支出比率，不得低於前一年底信託財產總額2％，或年度總收入總額60％，這部分草案規定是參照財團法人法。許兆慶認為妥不妥當，還有討論的地方，需考量不同公益信託的差異性，以及同一套標準是否妥適？此外，我們現在是從低度管制，要朝向高度管制的過程。到底有沒有必要？談家族信託的時候，資產要怎麼運用？才能延續百年？我們在談公益信託的時候，就談公益信託不能控股，公益信託控的就是很賺錢的公司，為什麼要去擋下來不能控股？家族信託純私益、公益信託純公益，兩者之間能如何取得平衡？

許兆慶也強調，公益信託有他的目的，不應因為有些濫用、沒很好的例子，就因噎廢食。若制度讓人不想成立公益信託的話，即便這些人多繳了稅，但公益基金也沒有了。

中原大學財經法律學系助理教授蔡鐘慶認為，給公益信託更多的鼓勵，他們會做更多事情。若企業成立公益信託，也能幫ESG大大加分。修正的過程中，應該宏觀看修法會帶來的影響。他也建議，受託人通常都是銀行，但有沒有人力做這樣的事？事實上，應該放寬符合一定條件具公益性質的法人擔任受託人之可行性。不用為了防弊，都丟給銀行來做。

信託業商業同業公會秘書呂蕙容指出，截至111年6月30日止，信託業辦理之公益信託案件有250檔，平均每檔信託財產規模為新台幣2.9億元，其中規模少於新台幣1億元的公益信託有222檔，佔比將近九成，顯見規模較小的公益信託案件佔絕大多數。法規修正後採一致性的管理，恐會造成公益信託的運行成本增加，監管過嚴恐扼殺中小型公益信託的發展，降低市場推動公益信託的能量。建議可考量從規模或違規風險採分級管理，對於規模較小的既存公益信託，給予較彈性的經營空間，以利長遠發展。

KPMG安侯建業永續長于紀隆表示，信託關係解除、終止或消滅時，信託財產移轉於各級政府、有類似目的之公益法人或公益信託；應非「節稅」工具公益信託資產運用宜賦予彈性；得思考如何要求公益支出須達一定比重，是當期收入一定比率，還是非公益使用資產的一定比例。分級管理方面，公益信託之財產總額或年度收入總額達一定金額以上者，要求其財務報表應經會計師查核簽證編製影響力報告書，揭露信託成果社會或環境議題、提出何種解決方案、如何運營並落實此方案、產出的影響力成果為何。

三信商業銀行個金處副總張齊家則建議，按公益信託規模分級管理，在符合監理原則下，讓公益信託執行保有適度彈性，各中央目的事業主管機關審查及管理機制不太一樣，可以整合各部會，讓審查能夠標準化。(2-2)