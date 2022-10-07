印度早已質疑巴基斯坦供應烏克蘭軍火

烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）6月要求各方提供軍援時說，在迎戰俄軍時，他們輸在軍火不足。當時他強調，烏俄軍火差距達1：10-15 ，火力十分懸殊，而烏克蘭部隊即將彈盡援絕。

據《動力》（The Drive）和《歐盟通訊員》（EUReporter）網6日報導，儘管美國和歐洲盟國不斷提供烏克蘭軍火，但他們也發現，自身庫存以驚人的速度消耗。在這場以軍火為王的戰爭中，俄烏都不斷想盡辦法，致力補充彈藥，也分別向原本不可預見的夥伴求援。

俄烏久戰超過半年，西方必須跳脫框框，發揮創意，才能繼續補充烏克蘭軍火。從8月6日起，公開來源情報開始顯示，1架編號ZZ143的英國皇家空軍C-17「全球霸王III」（Globemaster III）運輸機幾乎天天都從羅馬尼亞克盧日國際機場（Cluj International Airport），或是賽普勒斯阿克洛迪瑞皇家空軍基地（RAF Akrotiri）起飛，前往巴基斯坦努爾汗空軍基地（Nur Khan Air Base）。

就在英國宣布，要供應烏克蘭超過5萬枚蘇聯式砲彈後，這架C-17在為期15天內，就在巴基斯坦和羅馬尼亞間飛了12趟，令許多分析家認為，英國是在為烏克蘭運輸軍火。不過，自從8月22日起，就沒追蹤到這些目的地之間的航班。

英國已送了近30億美元（近950億台幣）軍火給烏克蘭，顯然是目前最大的捐助國。而令人意外的是，在這次俄烏戰爭中，巴基斯坦展現了中立的態度。

Pakistan, Ukraine, And The Race For Third-Party Ammunitionhttps://t.co/mJKuA35vWX — The War Zone (@thewarzonewire) October 6, 2022

#Ukraine: The massive needs of the Ukrainian Army when it comes to artillery are being met from some unorthodox sources- Ukrainian artillerymen were spotted using 122mm HE artillery projectiles made by Pakistani Ordnance Factories (POF) 🇵🇰. pic.twitter.com/Uu8X1zT6wi — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 30, 2022

不過，印度多家權威媒體也撰文稱，巴基斯坦正協助英國經由賽普勒斯和羅馬尼亞，向烏克蘭提供軍援。而巴基斯坦秘密軍援烏克蘭曝光，時機則與巴基斯坦陸軍參謀長巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa）正式訪英重疊。

巴基斯坦正面臨金融危機，而他正盡一切力量，先後要求英、美，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國提供援助，以解決這問題。也因此，巴基斯坦努爾汗空軍基地就成了西方運送軍武到烏克蘭的橋梁。

相關報導顯示，這些軍機平均約在羅馬尼亞機場停留1.5個小時，在賽普勒斯機場停留3—4個小時，而在巴基斯坦拉瓦平第卻停留達12-20個小時。據信在當地所裝運的，很可能是巴基斯坦製軍火。

事實上，以往烏克蘭和巴基斯坦密切合作，曾多次負面影響了它和印度的關係。巴國軍方和國營武器製造商烏克蘭國防工業公司（Ukroboronprom）簽約，將T-80UD 坦克車隊現代化。相對的，巴基斯坦則為烏克蘭供應小型武器彈藥。2021年時，巴基斯坦和烏克蘭決定，要在國防生產，反恐作戰和情報上加強軍事關係。

儘管軍機上所載運的究竟是甚麼無從得知，但不斷有證據顯示，烏克蘭部隊手中有巴基斯坦兵工廠（Pakistan Ordnance Factories，POF）製造的122mm HOW HE-D30砲彈。例如，在社群媒體上瘋傳的影片中，就出現了烏克蘭部隊開箱的122-mm巴基斯坦兵工廠砲彈。