一名男網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，日前老婆抽獎抽中電視，兩人討論過後決定把電視送給阿公阿嬤，升級阿公家的小電視，由於阿公阿嬤都已經高齡92歲了，原PO擔心老人家不會使用新電器，因此把遙控器改裝成阿公喜歡的樣子。

原PO在遙控器上寫下大大的字，提醒阿公阿嬤該如何使用新電視。(翻攝臉書爆廢公社二館)

原PO還曬出阿公阿嬤拿著遙控器觀看電視的照片。(翻攝臉書爆廢公社二館)

只見貼文的照片中，原PO把整支遙控器包起來，並用藍筆寫下大大的字提醒阿公阿嬤如何操作電視，分別為「電源開關」、「機上盒開關」、「頻道切換」及「音量控制」，他還曬出阿公阿嬤拿著遙控器觀看電視的照片，讓不少人都感受到原PO的用心。

據《ETtoday新聞雲》報導，他幫忙裝好電視、教阿公用搖控器後就回家了，過兩天再回老家時，才知道阿公因為還是不會用，已經兩天沒看電視了，「內心覺得很愧疚，頓時突發一想，把遙控器改成這樣，阿公覺得非常滿意開心，簡單明瞭方便使用」。

貼文曝光後引發熱議。(翻攝臉書爆廢公社二館)

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言大讚原PO的貼心舉動，「小小舉動，大大感動」、「很貼心耶！真棒的小孩」、「淺顯易懂，真用心！」、「這樣的感情最讓人羨慕」、「羨慕！阿公和阿嬤還在是一件很幸福的事」、「我覺得我也需要，三支遙控器根本不知道用哪個」、「現在的遙控器都做得好複雜，會用的功能就那幾個而已」。