花蓮縣鳳林鎮許姓里長參選人在臉書發文提供 「免費洗車」勞務方式，涉嫌向該里有投票權選民行求期約不正利益，請求投票支持，被檢方以3萬交保；今花蓮地檢署依涉嫌違反選罷法提起公訴，成為花蓮首宗賄選案起訴案件。

鳳林鎮許姓里長參選人，在登記參選前8月14日，在「鳳林幫」臉書社團PO文：「你票投給我、免費幫你洗車」，另貼5張車輛清洗後照片，網友留言詢問，可否服務其他里民、免費洗車有無期限等，許回覆「不在服務範圍內」、「局限鳳仁里」等語。

檢方指出，雖然事後有修掉直白用語，登記後也撤文，但他確定參選，有期約賄選犯意，檢方也找來當地里民詢問，釐清是否幫選民洗車，涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，對於有投票權人行求不正利益賄選罪嫌。

檢察官陳宗賢發動搜索，指揮調查局花蓮縣調查站、鳳林警分局、移民署北區事務大隊花蓮專勤隊，搜索許姓參選人住處等5處，並通知5人到案，許無羈押必要，訊後諭知具保3萬元。

據悉許男並非從事洗車工作，年紀輕，可能突發奇想、發揮創意「幫人洗車、尋求支持」，藉引起選民注意。不過檢方強調，任何型態涉及賄選行為，檢警調必嚴查速辦。