可成(2474)公布9月集團合併營收為新台幣29.85億元，較8月28.7億元，月增4%；較2021年同期31.52億元，年減5.3%。2022年第3季累計集團合併營收為新台幣86.75億元，較第2季52.79億元，季增64.3%；較2021年同期98.68億元，年減12.1%。

2022年累計前9月集團合併營收為新台幣211.74億元，較去年同期328.99億元，年減35.6%。

可成表示，受惠於遞延訂單及一般季節性因素，9月營收相較8月略增；營收年減主因高通膨及全球經濟下行風險，消費性電子產品終端需求疲軟所致。

可成預期來自新領域、新產品、新客戶的貢獻，對公司未來營收及獲利有所挹注。時序即將邁入第4季，觀察各產業對未來展望均趨保守。面對供應鏈不確定性及各類突發狀況，公司將持續關注整體大環境供需變化，審慎管理並動態調整庫存水位，追求內部有機成長同時，並加速在車用零組件、醫療科技以及5G運用等新領域的多元發展。