唐振剛主持的八大綜合台《世界第一等》本周播出「說走就走超chill輕旅行」特別企劃，邀請李懿來作客，原以為是放鬆行程，2人卻因為突如其來的好勝心而變得狼狽不堪。

唐振剛、李懿一起體驗飛行傘、釣巨無霸龍膽石斑，並拜訪五星主廚指定的食材澳洲國寶魚墨瑞鱈的養殖場。先行抵達釣場時，老闆見兩人較勁意味濃厚，便祭出2萬塊彩金提供給釣魚比賽勝利者，李懿搶先嗆聲，要唐振剛回飯店休息，信心滿滿表示：「我常常釣桿一放下去就有魚，但小剛都要過很久才有，這是我比較占優勢的一個項目。」

唐振剛也不甘示弱回應：「好吵，怎麼有人釣魚這麼吵！釣魚要安靜，請享受這個悠閒的過程。」就在兩人鬥嘴時，一旁11歲的小女孩卻連連釣魚成功，眼看自己的釣魚桿毫無動靜，唐振剛不可置信說「有生存焦慮」，他說：「好歹我也是闖蕩世界漁場的男人，怎麼就輸給這位小釣手…只好安慰自己，這次走的是超chill的放鬆路線，輸贏不重要。」

此外，唐振剛、李懿前往拜訪台灣第一位成功復育墨瑞鱈的養殖達人，兩人前後徒手抓魚成功，李懿難掩興奮大喊：「我抓到人生第一條墨瑞鱈！」話一說完，魚就從身上溜走，激動的她趕緊再將魚抓回來時卻跌坐進水池，一旁唐振剛看傻眼，笑虧李懿：「人家青蛙裝是防水，妳的青蛙裝是灌水，所以妳穿那個有什麼意義嗎？」李懿也自嘲：「我的青蛙裝裡面其實是蓄水池，會不會我還可以從身體裡倒出魚苗？」