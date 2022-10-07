曾在「世界摔角娛樂」（WWE）系列節目《Tough Enough》拿下冠軍的正妹摔角手莎拉李（Sara Lee），近日驚傳過世，而她的母親也證實「莎拉韋斯頓（莎拉李本名）已經和耶穌同在」，並懇求外界給予家人平靜哀悼的空間。

莎拉李2天前才開心發文表示終於恢復健康，可以連續去健身房2天，透露自己第一次被鼻竇炎打敗，還附上一張健美自拍照，未料現卻傳出離世消息，享年30歲，而家屬未公開莎拉李的死因。

莎拉李和丈夫婚後育有3個孩子。(圖／取自莎拉李IG)

學生時代曾是田徑隊隊員的莎拉李，也是實力堅強的舉重選手，2015年在「世界摔角娛樂」（WWE）系列節目《Tough Enough》奪冠，並簽下25萬美金合約，隔年結束合作，2017年和也是前WWE摔角明星韋斯丁布萊克（Westin Blake）結婚，兩人婚後育有3個孩子，婚姻生活幸福美滿，她也常在社群分享育兒、與丈夫的恩愛日常。

同是摔角手的好友切爾西格林（Chelsea Green）也發文哀悼，「沒有任何文字可以讓這個美麗的人復活，照片是我永遠記得她的方式」；擔任WWE裁判肖恩貝內特（Shawn Bennett）也表示，「莎拉李是我見過最可愛的人之一，她的笑容照亮整個房間。」