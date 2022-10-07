918台東強震造成花東多處災損，定居台南的拉麵連鎖店日籍社長野崎孝男今天帶著煮麵工具及團隊前往花蓮縣玉里鎮春日國小烹煮美味拉麵，安慰、鼓勵剛歷經震災的小朋友。

野崎孝男說，西元2011年日本大地震，台灣朋友帶給日本很多幫忙，他現在定居台灣，深感天然災害帶來的影響，只要看到台灣哪裡有天災，都想要發揮自己所會的專長幫助台灣朋友們。

野崎孝男表示，918台東強震，花蓮地區有很多災情，尤其看到春日國小有建物倒塌，特別安排團隊到這裡煮拉麵，安慰及鼓勵小朋友。

2016年2月6日台南大地震、2018年2月6日花蓮大地震，野崎孝男都曾帶著團隊赴災區烹煮熱食，提供第一線救難人員食用，他說，「不管是花蓮或是台南，只要有需要我的地方，都很樂意幫忙」。

香噴噴的拉麵上桌，小朋友迫不及待品嚐，有小朋友表示，麵條很好吃，沒吃過這味道。

面對記者詢問味道如何，小朋友嘴裡塞滿麵條，直點頭。

一旁老師一邊拿起手機幫小朋友捕捉滿足吃麵的模樣、一邊指出，「小朋友平常吃飯時間一直說話，今天上菜後忙著吃麵，都沒空講話，難得吃飯時間這麼安靜」。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka與民進黨花蓮縣議員第1選區（花蓮市）參選人胡仁順也到場關心，Kolas說，野崎孝男是愛台灣的人，他今天凌晨3時、天還沒亮就開車前往花蓮，台南有幾家食品店老闆聽到野崎孝男要到花蓮，特別提供幾箱蔬果汁、自製蛋糕送給災區小朋友。

Kolas表示，1碗熱麵讓災區孩子吃到珍貴的台日情誼，台灣及日本都是飽受地震威脅的國家，考驗政府機關的行政效能，再次呼籲花蓮縣府能資訊公開透明，提供災民諮詢管道，解除民眾緊張及焦慮。（編輯：戴光育）1111007