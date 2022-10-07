澎湃新聞報導，2022年大陸最後一個法定假期結束。旅遊網站攜程7日發布大陸《2022年十一假期旅遊總結報告》顯示，今年十一黃金周各地宣導居民「就地過節」。本地遊、周邊遊、短途遊主導十一假期旅遊市場。黃金周七天，本地、周邊旅遊訂單占比達65％，本地周邊人均旅遊花費較去年十一增長近30％。

去哪兒平台數據顯示，今年十一大陸航線機票平均支付價格650元（人民幣，下同），為5年來同期最低；大城市周邊酒店、主題公園酒店預訂火熱的同時，冷門旅遊城市的高星酒店，因低價服務好受到年輕人青睞，預訂量比2021年漲三成。

今年十一機票價格創五年來同期最低。去哪兒平台數據顯示，2022年十一黃金周機票平均支付價格約650元，比2021年十一降低12％，較2019年低二成，10月3日-4日是假期價格窪地，低至500元。

成都、上海等城市十一期間旅遊市場回暖。在去哪兒平台上，飛往上海、成都的機票平均支付價格分別為650、680元，比2021年降低二成；酒店平均支付價格較2021年均有降低。

機酒成本降低影響出遊決策。在去哪兒平台上，自中秋以來，十一期間飛往上海、成都的大陸航線機票預訂量漲幅明顯；上海酒店預訂量接近2021年同期水準。兩城位列十一假期熱門目的地前兩名。

受多方因素影響，省內遊、周邊遊依然熱門。去哪兒平台數據顯示，十一期間，火車省內外出行占比為6：4，廣東省內出遊火熱，廣州、深圳、珠海、湛江是熱門目的地，廣州南站是大陸發送旅客最多的車站。

攜程報告顯示，今年十一最火爆的本地周邊遊集中在：上海、北京、廣州、杭州、深圳、南京、成都、重慶、長沙、蘇州 合肥、武漢、寧波、西安、濟南等城市。

隨著周邊旅遊經濟不斷被深挖，福建、廣東、安徽、浙江等地湧現出一批周邊新晉小眾旅遊目的地。根據今年周邊訂單的增幅，報告公布了十一十大「本地遊新銳目的地」，分別是泉州（增長463％）、莆田（增長415％）、南平（增長228％）、揭陽（增長100％）、汕尾（增長55％）、延吉（增長32％）、潮州（增長30％）、黃山（增長20％）、安慶（增長20％）、溫州（增長15％）。