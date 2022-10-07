許多人認為小酒怡情、大酒傷身，但醫師表示，酒精對人體危害大，不管何種酒類都不利健康，會導致肝硬化、阻礙人體對營養素的吸收、導致肥肉堆積肝臟周圍。為了降低酒精對健康的傷害，除了控制飲用量，喝的時間很重要，儘量讓酒精待在體內越短越好，尤其下午到晚餐的時間酒精代謝較快，因此晚餐喝酒對身體的傷害，遠低於凌晨喝酒。

家醫科醫師李思賢在其臉書上表示，酒精對身體危害大，且酒就是酒，不管是啤酒、紅酒、威士忌，對身體的傷害都是一樣的，而啤酒還另會附贈尿酸這一產物引發痛風。

李思賢歸納酒精有7大危害，包括會使人成癮、會抑制中樞神經、會使人流失更多熱量進而失溫、過度飲酒會導致肝硬化及食道靜脈曲張、影響多種維生素與礦物質的吸收、導致脂肪堆積在肝臟周圍、本身缺乏乙醛脫氫酶者更受酒精侵害。

不過，李思賢也表示，除了酒精喝的量決定傷害健康程度，喝的時間，也會決定影響的大小，「如果我們能讓酒精在體內循環的時間最少，就可以使傷害降到最低。」

喝的時間可降酒精對人體的影響降低，不只喝的量會決定傷害的程度，喝的時間，也會決定影響的大小，麻州大學的John Palmer博士指出，凌晨兩點到中午的時間酒精代謝較慢，但是下午到晚餐的時間酒精代謝較快，所以我們可以在晚餐享受一杯美酒，好過凌晨和好友在外面逍遙。此外，有研究指出，營養素充足的老鼠以及人類，會降低對酒精的渴望，例如維生素A、D、E、C以及B群(尤其是B1、B6、B12)，可見營養真的很重要。

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