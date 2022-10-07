中信兄弟近14戰13勝，不僅在下半季王座「超車」，全年戰績部分也僅落後樂天桃猿3.5場，9日兩軍將在桃園進行2連戰，勢必是一番激戰，桃猿總教練曾豪駒認為，不只這兩場是關鍵，其餘比賽自己也必須要贏下來。

桃猿今天推出狂威先發，接下來的先發投手也都排定，明天推出楊彬、後天則是霸林爵，至於國慶日當天先發投手也排定，但曾總並未透露人選，僅說：「到時候就知道。」

上半季桃猿戰績一支獨秀率先搶下首張季後賽門票，氣勢也延續到下半季，一度在下半季及全年戰績都保有極大的領先優勢，但近期受到傷兵及確診影響，加上兄弟近期氣勢如虹，桃猿不僅先讓出下半季王位，就連全年第一位置都快要被追上。

曾豪駒說：「雖然（梁）家榮、成晉都因為傷勢，小胖（林泓育）、（陳）俊秀、（王）溢正、土虱（曾仁和）因為確診缺陣，多少一定會影響到戰力，但相信其他球員也會努力頂替上來。」

王溢正、曾仁和今天出關隨隊一軍，林泓育、陳俊秀預計下週可以歸隊，至於傷兵部分，成晉手傷恢復不如預期，曾豪駒表示，要趕上季後賽一定沒問題，至於下半季勝於例行賽則還需觀察狀況，「目前大約恢復5成而已。」