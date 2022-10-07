李杏劇中遠赴英國追夢。（公視提供）

飾演前男友的金鐘視帝姚淳耀吃回頭草，想給婚內失戀的李杏溫暖依靠。（公視提供）

《尾號1314》海報公開。（公視提供）

最新微科幻影集《你的婚姻不是你的婚姻》，由金獎演員藍葦華、李杏同台飆戲演夫妻，分別飾演獨自在台灣工作養家的丈夫與遠赴英國追夢的妻子，兩人因遠距離婚姻，缺少相處和了解彼此的機會，關係逐漸惡化演變成「婚內失戀」，偏偏又殺出飾演前男友姚淳耀來吃回頭草，想給李杏溫暖依靠，寫實且生活化的劇情發展，更被選為今年高雄電影節雙開幕片之一。

藍葦華坦言：「這應該是我目前拍過覺得最辛苦、最困難、最難操作的一部戲。劇中角色得面對這樣的困境，卻無法解決、也無法獲得很好的溝通。」而李杏深刻演出婚姻中女人所承受的龐大壓力，她說：「導演挖了我們演員非常深、非常深的東西出來，可以真切地感受到劇中角色生活的累和痛。」

一向拍攝比較批判性題材的鄭文堂導演執導，這是他首次挑戰科幻元素，作品中不僅展現出特別溫柔的一面，同時呈現與過往非常不一樣的視角，讓人驚艷。

《你的婚姻不是你的婚姻》，5個單元中每對伴侶都試圖透過不同的科技產品，挽救岌岌可危的婚姻，意圖刻劃出讓結婚伴侶相當有感的「半幸福婚姻」，希望能夠引起觀眾對婚姻的討論與反思。

演員陣容集結劉冠廷、孫可芳、李國毅、藍葦華、李杏、姚淳耀、簡嫚書、李淳等實力派金獎演員主演，並由徐漢強、鄭文堂、何潤東、高炳權、徐麗雯五位導演執導。將在12月3日起，每週六晚間9點於公共電視播出。