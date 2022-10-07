屏縣府斥資近2億重新打造屏東西市場，將傳統市場百貨公司化，成為南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府斥資近2億重新打造屏東西市場，將傳統市場百貨公司化，成為南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府斥資近2億重新打造屏東西市場，將傳統市場百貨公司化，成為南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東西市場擁有40年歷史，是大埔庄的生活文化核心，也是老屏東人的摩登市場，但因建物設備老舊，縣府決定斥資近2億重新打造，將其百貨公司化成南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，但又不失傳統市場最迷人的人情味。

屏東西市場重建工程7日動土，由屏東縣長潘孟安親自主持，他說，屏東市西市場原有建物老舊，空間陰暗潮濕且設備雜亂，面對生活模式的改變與超市興起，傳統市場營運不僅逐漸衰退沒落，還造成管理及治安上有諸多問題，因此市場改建工程刻不容緩。

但如何保留傳統市場的溫度又兼具現代化設施設備，讓潘孟安反覆思量許久，經多方討論後，決定結合當地老味道與新創意商品打造新市場，並設定它為進入屏東市區的首要門戶，相信結合屏東藝術館、屏東榮總及周邊整體廊帶，未來能帶動整體經濟發展及吸引新興人口進駐，再造西市場榮景。

潘孟安介紹道，屏東西市場全區共規畫2層樓、16間店舖、78攤市集，有分販售區域，用餐區與互動直播室，商場內設計可調控室內溫度，並透過4大設計再造「新鮮屏東」，包含環境優化、共享服務、安全升級、親民友善，讓民眾能在好停車、室內高挑寬敞且明亮的空間購買，預計明年10月完工。