一年一度的國慶日即將到來，國民黨高市議員李雅靜7日赴議會總質詢時，邀請市府團隊及議會人員一同面對國旗唱國歌，提前慶祝國慶，包括議長曾麗燕、高雄市長陳其邁及所有市府官員全數起身致意，但她也提到今年國慶主題完全看不到中華民國的名字，讓大家都快樂不起來。

李雅靜指出，10日就是中華民國111年國慶日，她邀請曾麗燕、陳其邁及所有市府團隊一同起立面對國旗唱國歌，她也自嘲雖然五音不全，但她還是誠心唱完整首國歌，大家雖然都戴口罩，相信還是有人跟她一樣誠心誠意把整首國歌唱完，慶祝中華民國生日。

李雅靜質詢時提到，今年國慶的主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，但整個主視覺中完全沒有看到國家「中華民國」的名字，這讓很多人都感覺快樂不起來。

李雅靜也針對鳳山地區議題提出許多建議，她期盼藉由藝術衛武、幸福大東、文化誠智、健康醫療產業園區，打造鳳山飛躍廊帶，透過飛躍廊帶對外輻射，形成點線面點亮鳳山，且不只讓鳳山亮起來，還要讓鳳山的產業及經濟都大幅起飛。