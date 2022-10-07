台灣氣候行動博覽會今（7）日起連3天於台北松山文創園區舉行，鴻海(2317)持續響應全球淨零碳排理念，為將集團內部永續觀念及資訊與外界分享，今年透過「鴻海永續願景館」首次參與，呈現在綠色環保、淨零減排的成果。

鴻海持續致力節能減碳，據集團內部統計，2021年節省電力可讓一輛電動車環繞地球8萬6670圈，減少碳排量相當於672座台北市大安森林公園固碳量。透過內循環塑膠回收機制，減省碳資源相當於種植14萬2272顆樹的成果。

為讓民眾實際了解鴻海在「EPS+ESG=永續經營」願景下推動的永續內容，鴻海此次透過「鴻海永續願景館」，首次陳列展出綠色循環實品、智慧製造流程、最原始的電動巴士油土造型、以及電動車固態電池產品等。

「鴻海永續願景館」本身設計也以永續海洋為設計意象，要求使用布展材料以環保、節能、可重複使用為主，如輸出部分使用環保噴墨、主題館使用環保美耐板、環保木芯板、中間海洋廊道以LED燈條點綴裝飾，顯示集團積極落實永續願景行動。

而鴻海亦將參與8日舉行的「氣候服務暨產業淨零轉型論壇」，由環保長洪榮聰分享「從低碳到零碳，邁向永續發展」議題，介紹如何落實ESG、淨零路徑、淨零機遇及挑戰。希望創造台灣產業低碳競爭優勢，加速台灣產業鏈低碳轉型，打造創新去碳技術提高附加價值。

鴻海今年正式對外公布ESG永續發展環境領域長程目標規畫，以綠色智能、循環經濟兩大核心策略為推動方向，設定至2025年廠區塑膠內循環比例達逾60％、至少取得5座廢棄物零填埋金級驗證（UL2799）廠區等兩大目標

鴻海透露，近4年將廢棄塑件、托盤、成型料頭等廢塑膠資源進行回收再造，透過攜手國際一流品牌客戶，將廢塑料製成再生環保托盤，可取代金屬治具、循環降本，同時降低廢棄物量、減少未轉化處置，累計回收總重10萬噸廢塑膠資源，減碳量超過30萬噸。

鴻海同時藉由數位量化系統進行減量追蹤改善，有效掌握廠區廢棄物流向及總量，除了取得多張鉑金級UL2799廢棄物零填埋認證證書，更獲得全球首座綜合生態示範園區金級認證，未來將逐步擴大至更多廠區落實零填埋，達成「零廢園區」目標。