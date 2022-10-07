美股隔夜再次下滑。有跡象顯示，各國央行將進一步大幅升息；同時半導體產業出現深度衰退跡象，令投資人感到擔憂。

周五香港恆生指數收跌272.10點或1.51%，為17740.05點，指數再次跌破萬八點。國企股(H股)跌110.93點或1.79%，為6074.65點。

市場成交總金額為570億港元，創今年新低。

科技指數大跌3.30%，報3539.87點。騰訊跌2.6%，阿里跌2.2%，小米跌3.3%，京東跌3.6%。

汽車股在周四大跌3.2%之後，周五再跌6.0%，為跌幅最大的板塊。小鵬汽車跌6.0%，理想汽車跌14.7%，比亞迪跌3.7%，跌破200港元，蔚來跌10.5%。中國汽車協會公布，九月汽車銷售量月增5.7%，為252萬輛，年增21.3%。

多個內房股下跌，龍湖集團跌9%，碧桂園跌6.9%。

金山軟件下跌%；該公司宣布，集團在截至九月底的九個月將出現重大虧損，公司擬提撥65億人民幣的資產減值準備，具體的撥備金額仍待最後確認。