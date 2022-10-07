2022年諾貝爾和平獎公布，由1人、2組織共享殊榮，分別為白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)、俄羅斯最知名的人權組織「紀念」(Memorial)以及烏克蘭「公民自由中心」（Center for Civil Liberties），得獎者共通點一致支持人道主義(Humanism)價值觀、反軍國主義以及法則，代表其本國的民間社會。多年來，他們提倡批評權力的權利，保護公民的基本權利。

今天下午5點即將宣布最具爭議性的和平獎

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

1980年，畢亞利亞茨基首次在白俄羅斯發起民主運動，畢生致力於促進國家和平進展；白俄人權組織紀念館－「紀念」(Memorial)，創立於1987年，宗旨是緬懷那些遭受共產政權壓迫的受害者。此外，俄烏戰爭期間，也為收集俄軍犯下虐行的相關訊息做努力；烏克蘭「公民自由中心」（Center for Civil Liberties）則是普丁發動軍事行動後，負責記錄、蒐證俄軍的罪刑的重要機構，並採取強烈的公民社會(civil society)立場對當局施壓，使烏克蘭漸漸邁向成熟的民主國家。

Ales Bialiatski – awarded the 2022 #NobelPeacePrize – was one of the initiators of the democracy movement that emerged in Belarus in the mid-1980s. He has devoted his life to promoting democracy and peaceful development in his home country.#NobelPrize pic.twitter.com/p1KHHFkSse — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

The 2022 #NobelPeacePrize laureate and human rights organisation Memorial, @MemorialMoscow, was established in 1987 by human rights activists in the former Soviet Union who wanted to ensure that the victims of the communist regime’s oppression would never be forgotten. pic.twitter.com/aQGi09tAwv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

The Center for Civil Liberties – awarded the 2022 #NobelPeacePrize – was founded for the purpose of advancing human rights and democracy in Ukraine. It has taken a stand to strengthen Ukrainian civil society and pressure the authorities to make Ukraine a full-fledged democracy. pic.twitter.com/rKQEUHYTDZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

早前，外媒報導俄烏戰爭是左右關鍵之一，推測克宮反對人士呼聲高。如烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）、支持白俄民主運動的反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）。其他像是瑞典氣候少女童貝里（Greta Thunberg）。

諾貝爾和平獎於1901年首度頒發，迄今為止，已有109位獲獎者，其中18名女性，最耳熟能詳的像是慈善工作者-德蕾莎修女(Mother Teresa)、緬甸親民主領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)。

往年該獎因為對「和平」理解有誤或為時過早，甚至出於政治動機而引來批評。例如2019年，衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）因結束與厄利垂亞（Eritrea）長達20年戰爭獲獎，然而，隔年阿邁德的部隊卻發動提格雷內戰（Tigray War）。

今年的和平獎背景建立在長達近8個月的俄烏戰爭，被認為是第三次世界大戰，無疑也是COVID-19邁入第3年。奧斯陸和平研究所(PRIO)院長烏達爾(Henrik Urdal)表示，「在許多方面來說，只有當我們經歷如現在正在熬過的時期，和平獎才變得格外重要和相關。」

值得注意的是，去年獲獎的俄羅斯的穆拉托夫（DmitryMuratov）和菲律賓的瑞薩（Maria Ressa）兩位新聞工作者，儘管受到肯定，更在事業版圖得到不少機會，但這一年對他們來說依舊掙扎，持續為新聞言論自由奮鬥。