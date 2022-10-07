苗栗2022幸福旅遊節7日上午正式啟動，活動代言人阿KEN現身說法苗栗旅遊體驗。（謝明俊攝）

苗栗2022幸福旅遊節，苗栗縣長徐耀昌和活動代言人阿KEN一同邀請大家來苗栗玩拿大獎。（謝明俊攝）

苗栗2022幸福旅遊節7日上午正式啟動，苗栗縣長徐耀昌邀請大家來苗栗玩拿大獎。（謝明俊攝）

苗栗2022幸福旅遊節7日上午正式啟動，苗栗縣長徐耀昌邀請大家來苗栗玩拿大獎。（謝明俊攝）

苗栗2022幸福旅遊節7日上午正式啟動，傳源舞團表演熱力歌舞。（謝明俊攝）

苗栗2022幸福旅遊節7日上午正式啟動，頭獎3部百萬休旅車等待大家拿回家。（謝明俊攝）

苗栗縣幸福旅遊節來了 頭獎休旅車等待大家

2022苗栗幸福旅遊節來了，苗栗縣政府為了拼國旅觀光商機，吸引旅客來苗栗旅遊消費，從即日起凡是在苗栗消費5百元以上的發票，就可以上網到苗栗縣政府官網登錄參加抽獎，頭獎是3部百萬休旅車，另外還電動機車、iPhone 14Pro手機、露營組等，苗栗縣長徐耀昌7日主持啟動儀式，與名主持人阿KEN一同邀請大家來苗栗縣旅遊消費，好吃好玩抽大獎。

苗栗縣政府文觀局去年籌畫推出苗栗旅遊節活動，贏得許多旅遊客熱烈反應，在活動期間赴苗栗旅遊消費量大增，抽獎送出休旅車、電動機車、蘋果手機等人氣獎品，獲得民眾非常肯定，成功拉抬苗栗旅遊市場。文觀局長林彥甫表示，雙十節連續假期，苗栗飯店旅宿的訂房率高達9成，高居全國第1，也顯示了苗栗確實是許多民眾選擇國旅的最佳去處。

林彥甫說明，今年的苗栗幸福旅遊節活動期間由10月8日起正式啟動，至12月4日為止，民眾只要持9月1日起在苗栗消費5百元以上的發票，就可上網至苗栗縣政府官網登錄後參加抽獎活動，頭獎是裕隆公司提供的百萬休旅車3部、電動機車10部、蘋果手機、露營組等大獎，歡迎民眾來苗栗好吃、好玩、

抽大獎。

苗栗縣政府推旅遊節，特地邀請知名藝人阿KEN和苗栗女兒小禎出任代言人，並安排兩人實地到苗栗多家知名景點實地體驗，讓阿KEN記憶最深刻的是在通霄鎮飛牛牧場擠牛乳，不知是否因他觸動了母牛的點，出乳量驚人，還有就是縣長徐耀昌請他吃客家料理，菜多到不夠放，還得放在隔壁桌，其中最讓他驚豔的是薑絲大腸，酸度剛剛好，是其它地方都比不上的，苗栗客家人的好客讓他印象深刻。

徐耀昌7日上午主持啟動儀式時，特別感謝裕隆公司的大力贊助，本地企業支持本地旅遊，邀請大家樂遊苗栗拿大獎。林彥甫表示，苗栗旅遊節準備了多項系列活動，包括10月在竹南運動公園舉辦的音樂佳餚節、南庄山水節和大湖的苗栗草莓溫泉季等活動，並且，在活動期間，只要前往指定的苗栗縣合法旅宿及觀光遊樂園區消費，包括西湖度假村、香格里接樂園、尚順育樂世界等店家，抽獎序號加倍送，歡迎大家到苗栗旅遊把大獎帶回家。