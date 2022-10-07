黃連煜（三立提供）

于美人（三立提供）

陳子鴻（三立提供）

蔡燦得（三立提供）

第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮將於15日在國父紀念館隆重舉辦，今年典禮主持人由廣播金鐘常客邵大倫與陳明珠攜手主持，將用廣播大事紀來貫穿整個典禮設計。3段表演及頒獎嘉賓今天曝光，其中包括于美人、蔡燦得、陳子鴻、告五人樂團等都將擔任頒獎人。

今年的典禮表演共有3段，由於去年廣播DJ演出受到好評，觀眾也看到他們的廬山真面目，今年再度邀請15位廣播人開場表演「活力DJ動起來」，與兩位主持人一起演出，表演內容將用廣播早年傳遞國民運動1930年代「收音機健康體操」來串起表演，演出DJ包括Erick、王小凡、影子計劃、楊淳、凱琳、小龜、怡君、于娟、哲緯、DK、鴻裕、Lowking、解偉苓、龔德、邵大倫、陳明珠。

第2段表演「聲音故事館」，由正聲廣播高雄台DJ＋雙子打擊樂團演出，舞台上會打造播音間，讓DJ的聲音演出被看見，並結合雙子打擊樂團，共同呈現「廣播劇」及「廣播音效」的特色。第三段演出「跨世代之流」，由台灣新生代民謠搖滾樂團老王樂隊與「金曲33最佳客語獎」的黃連煜共同演出，該段演出最特別是利用中華電信5G光纖傳輸，LIVE連線至某電台廣播間的DJ，播送LIVE節目現場工作畫面，由該節目DJ介紹國館表演現場節目，結束時再回到電台做演出結語。

而當晚頒獎人包括由端端（陳端慧）與薛紀綱頒發「兒童節目獎」各獎項，于美人與「第19屆全球熱愛生命獎章」得主、獲頒「陽光喜憨天使」的唐寶寶周以嘉頒「社會關懷節目獎」，此外，頒獎嘉賓還包括「國寶歌手」紀露霞、蔣偉文、蔡燦得、舒米恩、拿下13座廣播金鐘獎的資深廣播主持人張翰揚及陳子鴻、告五人樂團等。

「第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月15日晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播。