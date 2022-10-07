民進黨新北市議會黨團今批新北市長侯友宜行政不中立，讓市府淪為選舉工具，新北市政府副發言人張劭斌反擊「請先刮好自己的鬍子，不要亂扣別人帽子，否則隨時都會被迴力鏢打到。」新北市府政務官均是利用下班後及休假時間自行前往參加活動，符合相關規定，何來行政不中立？

張劭斌籲民進黨新北市議會黨團，為何不先問問自己同黨同志的做法，包括民進黨台北市長參選人陳時中10月2日舉行競選總部成立大會，除了總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌到場助講外，連中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元等人也到場力挺。

另外，行政院長蘇貞昌7月曾邀集37位民進黨新北市議員參選人舉行官邸便當會，當時蘇院長還回應：「對自己政黨候選人給予支持是天經地義。」

張劭斌提醒民進黨團不要失憶，民進黨前桃園市長參選人林智堅在被撤銷2個碩士學位前，現任市長鄭文燦帶著林智堅跑遍大街小巷拜票，還在官邸設宴款待地方仕紳，媒體皆有報導。

張劭斌進一步說，根據媒體報導指出，2016年時任台中市長的林佳龍於擔任台中市選委會主委期間，為同黨候選人輔選，還陪同掃街拜票，被依違反公職人員選罷法裁罰10萬元，向中選會訴願敗訴，再向彰化地院提出行政訴訟，還是遭到駁回。凡走過必留下痕跡，全部記錄在案，林佳龍才是被法院認證過的行政不中立。

張劭斌重申，新北市政府的政務官均是利用下班後及休假時間自行出席活動，一切符合規定。反觀從正、副總統到林佳龍的行徑，究竟是誰將國家資源當作選舉機器，讓公務員成為黨的輔選工具人，昭然若揭！