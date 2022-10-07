投資業者參加「嘉義市工業用地投資媒合會」記錄土地資訊。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

投資業者參加「嘉義市工業用地投資媒合會」閱覽土地資訊。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠（中）出席「嘉義市工業用地投資媒合會」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府為促進工業用地活化，帶動產業發展，調查有約53公頃土地可利用，其中約8成私有地，有14名地主願意釋出17筆、共約7公頃多土地招商引資，吸引29家投資方參加這場首次辦理的「嘉義市工業用地投資媒合會」。

這兩年疫情影響產業回流、擴廠或移廠，用地需求增多，嘉義市政府盤點有34處乙種工業區，經調查約有53.36公頃工業區土地可進行招商，大部分是私有土地，訪談地主，取得地主授權公開土地資訊，提供投資方了解。

市府建設處表示，有14位地主提供17筆（29處）土地29處約7.62公頃，願意透過市府的投資媒合會平台，尋找開發業主，土地分布於後湖、博愛路、湖子內，面積500坪至1萬坪都有，1坪價位約8萬至16萬元，均價約15萬元。

市府建設處指出，首次辦理招商引資媒合會，有29家投資方參加，6成以上是外地業者，有數據中心、物流業、金屬工業、紡織業、食品製造業等業種，他們認為嘉義市生活機能、位置、軌道建設、交通網絡有利基，因而評估到嘉義市來投資建廠，利於與鄰近產業園區形成產業鏈結。

市長黃敏惠表示，嘉義市周邊有民雄、嘉太、馬稠後、大埔美等產業園區，未來南科嘉義園區、民雄航太園區開發後，嘉義市的發展勢必是重中之重，結合嘉義市推動產業升級，投資環境很有優勢與潛力，歡迎來嘉義市找地建廠投資，帶動區域產業鏈成形，地區經濟同步大發展。