據九派新聞報導，10月5日，祁縣古縣鎮下古縣村群眾王某貴核酸檢測陽性以來，因其隱瞞行程且舉辦婚宴聚集性活動，已先後在其密切接觸者中新發現16例核酸初篩陽性人員，防控形勢極端嚴峻複雜。10月5日9時，縣防控辦發佈通告，全縣域進入靜默狀態。2021年5月，根據第七次大陸全國人口普查結果，祁縣人口數量為25.45萬人。

根據祁縣疫情防控領導小組安排，為有效防範風險，盡快斬斷疫情傳播鏈條，當地加強靜態期間社會面管控，相關要求如下：

一、強化外出管理。靜態期間，廣大居民群眾原則上居家管理，所有村（小區）原則上只進不出，由村委會、小區物業（管理機構）進行管理，無人管理小區由所在社區負責，組織轄區黨員幹部、退役軍人等開展管理。因工作需要確需外出的，持工作證明，向小區管理機構報備，「點對點」出行。其他因病、購物等需外出的，經所在村（小區物業及其他管理機構）審批同意後，錯時錯峰出行。外出須做好個人防護、嚴禁聚集。

二、強化核酸檢測。根據疫情形勢，祁縣近期將持續開展多輪次區域全員核酸檢測。廣大居民群眾要按照村（社區）要求，配合做好全員核酸檢測，確保應檢盡檢，盡快將社會面風險篩乾撈盡。

三、強化行程申報。凡近期有大陸國內中高風險地區旅居人員、省內兩個市場旅居史人員、參加王某貴喜宴人員、與祁縣核酸檢測陽性人員活動軌跡重疊人員必須第一時間向所在村（社區）報備，配合落實相應管控措施。

四、強化公共場所管理。除保供超市（網點）、確需開啓的民生場所外，所有經營性活動場所全部暫停開放，開放時間根據疫情形勢再另行通知。養老院、福利院、養老機構等特殊場所實施封閉管理。所有宗教活動場所(含民間信仰場所)暫時關閉，暫停一切宗教活動。生產型企業、工地等落實封閉管理，除保供車輛外，所有人員、車輛禁止出入。

五、強化道路管控。祁縣公安局將從嚴落實城市道路管理，對私自外出的人員、無通行證的車輛一律勸返。對屢教不改、不聽勸阻的，將依法依規從嚴查處。

另據祁縣公安局消息，10月5日，祁縣發現一名核酸初篩陽性人員。

經查：王某貴(男，53歲，祁縣古縣鎮下古縣村人)故意隱瞞在太原市河西農貿市場的相關行程軌跡，並在下古縣村家中為女兒舉辦婚禮。其行為嚴重違反疫情防控規定，造成疫情重大傳播風險，已觸犯《中華人民共和國刑法》第330條之規定，涉嫌妨害傳染病防治罪，祁縣公安局已對其立案偵查，依法追究其法律責任。

祁縣警方提示，當前疫情防控形勢複雜，廣大民眾應當認真履行個人責任，積極配合疫情防控工作，自覺遵守防疫規定，警方將對違反相關疫情防控規定的違法犯罪行為依法嚴厲打擊。