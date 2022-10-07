近年虛擬貨幣話題不斷，身為科技房仲的永慶房屋，也推出了永慶房屋經紀人專屬的虛擬貨幣「永者幣」！讓永慶經紀人除了保障的底薪與業績獎金外，只要完成工作項目即可得「永者幣」，額外幫自己加薪，成為經紀人們口中穩賺不賠的最佳首選。

永慶房屋推「永者幣」制度 每天都為經紀人加薪！

永慶房屋經紀人黃彥榕，大學畢業後選擇到加拿大打工度假一年，在餐飲業工作期間發現自己喜歡與人互動、高效率的工作模式，回台灣後便確立了往業務工作發展，接觸過傳統產業及外商業務工作，但無奈受到疫情影響，被迫放無薪假、減薪。2020年選擇轉職，他發現疫情之下永慶房屋還持續徵才，因此決定給自己機會挑戰房仲工作，沒想到卻開啟了職涯的「薪」境界！

起初因看到保障底薪而加入，實際進來後發現優渥的薪獎福利不只於此！撇除保障底薪及業績獎金外，還有額外的「永者幣」可以爭取。黃彥榕分享，永者幣就是永慶人專屬的虛擬貨幣，只要完成工作就能拿到，所以每天都有機會獲得！而且表現越好越有機會獲得高額「永者幣」，印證「投資自己穩賺不賠」這句話！光是今年1至8月黃彥榕就已累積超過5萬永者幣！獲得「永者幣」後，可以至「永者商城」兌換家電、禮券等商品，黃彥榕透露，自己最喜歡將永者幣兌換成禮券，因為實用性高、發揮空間大，通常都會兌換百貨禮券孝敬家人們。

另一項有感的制度－「月月晉升」制，相較與過往的業務工作，升遷規範不明確，有可能一年才晉升一次，而永慶房屋則是制定明確的晉升制度，黃彥榕分享：「規則清楚明瞭，就看你願不願意做，我認為業務工作有壓力才會有成長，我習慣每個月月初給自己設定目標，並全力達成，這也讓我今年1~8月共晉升8級，成功為自己加薪，今年還額外拿到14萬的旅遊獎勵金，並且創下最高月收入28萬的紀錄！」

永慶房屋推出經紀人專屬的「永者幣」，只要完成工作項目即可獲得，為自己加薪。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋科技服務為買賣方圓滿成交

有優渥的薪獎福利，讓黃彥榕在工作上無後顧之憂全力衝刺，雖在疫情嚴峻期間轉職，許多社區禁止多人帶看，但這並沒有影響到彥榕在業績上的表現，曾在疫情嚴峻期間，透過實境找房、拍攝專人導覽影片及線上視訊等方式完成3筆成交，黃彥榕分享，永慶的科技服務一直走在尖端，能夠線上完成多項工作。我透過視訊帶客戶線上看房，仔細分析社區的優劣勢、物件的特色，完成三筆成交。客戶大讚：「黃彥榕經紀人站在客戶角度思考，言之有物、有問必答，即使是線上看房也能把所有問題都解答，因此能放心購屋。」

永慶房屋人資部協理塗振宏說明，希望無論是社會新鮮人或是轉職者，來到永慶都能找到自己的定位，規劃優渥的薪獎福利制度，包括前9個月每月5萬收入保障，月月晉升制度及永者幣福利，為經紀人打造透明平等的升遷管道，在原有的薪獎福利外，還有加碼獎金可爭取。也歡迎對房地產專業有興趣、想挑戰高薪的求職者，加入永慶的行列。