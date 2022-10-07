日本史上最長壽的深夜劇《孤獨的美食家》第10季也即將播出，飾演主角「井之頭五郎」的松重豐表示，感謝工作人員努力找很多好吃的店家，他對每一家店的菜單與故事都記憶猶新，對於造訪國外吃的美食印象最深刻，希望有機會能再到海外拍攝。

松重豐表示，劇中出現的店家，許多都是他自己打從心底也很想造訪的店家，更透露自己跟五郎一樣，認為享用美味三餐的時間是無法取代的美好時光。不過有別於五郎總是大吃得有點「失禮」，私下他飲食有度，認為專注吃飯、吃到8、9分飽，是最能享受美味的原則，也呼籲大家不要暴飲暴食。

因為該劇在深夜播出，松重豐曾笑說「真的不知道是誰在看」，然而隨著《孤獨的美食家》邁入10週年，這個「全日本最認真吃飯的男人」已成為不少觀眾「配飯」良伴，電視台也決定在日推出飯碗、水餃盤等原創商品，讓忠實觀眾們可以紀念收藏。

而最新一季的首集五郎將造訪位於神奈川縣的橋本車站，還有第一代「惡女」石田光參演，五郎將會在新一季的美食之旅遇到哪些美味店家呢？《孤獨的美食家》第10季於明（8日）起，每周六在KKTV同步跟播日本。 正值日本開放自由行前夕，不少網友摩拳擦掌表示：「正好當作之後去日本的食記參考！」