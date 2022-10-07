現代人重視養生，坊間流傳不少偏方，其中就有人謠傳，由檸檬水和鹽組成的「檸檬鹽水」在排毒、便秘、減肚腩等方面都有良效，甚至提到韓國天后因此成功擺脫嬰兒肥。對此，台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純指出，檸檬鹽水可能增加身體的鈉攝取量，造成腎臟負擔，並分享居家清腸3大妙招。

黃郁純在臉書粉專PO文表示，依據衛福部建議，成人每日鈉攝取不超過2400毫克，換算成鹽攝取量則為每日不超過6公克。因此，想透過檸檬鹽水促進排便不僅毫無根據，還可能會導致增加身體的鈉攝取量，造成腎臟負擔，反而導致水腫，若有腎臟疾病或心血管疾病的人更應避免飲用。

黃郁純指出，日常食品中的確含有很多添加物、防腐劑和其他化學物質，這也可能導致累積在體內的毒素愈來愈多，妨害健康。而減少腸道管壁上有毒物質的滯留，和這些毒素對腸道黏膜造成刺激所引起的慢性發炎，可以降低大腸癌的發生率。

黃郁純特別分享3招簡單的居家清腸，首先是「多吃高纖食物」，因為裡頭富含不可溶性纖維的纖維質，能幫助加速糞便通過大腸，改善腸道蠕動功能。包括梨子、蘋果、新鮮蔬菜、全麥食品、地瓜、藜麥、燕麥片等都是高纖食物。

其次是「大量補充水分」，喝茶、果汁（需注意糖分攝取）等各種液態飲料也可替代，但最好的仍然是藉由「喝水」促進腸胃蠕動，每天補充2000ml可幫助身體排出腸道毒素及廢棄物，若喝白開水覺得太無趣，可在水裡加入檸檬或檸檬口味氣泡水。

第三種是「適量食用好菌產品」，雖然可直接補充益生菌，但日常中還有許多發酵的好菌產品，例如優格、味噌、泡菜、德國酸菜等，能幫助腸道中的好菌，還可以幫助消化、減少脹氣、促進腸道蠕動排除毒素。

黃郁純強調，健康的腸道是維持身體健康的基礎，食用天然高纖食材可以促進大腸蠕動機能，又可以達到真正清腸排毒。因此，在嘗試任何腸道清潔的方法前，務必先諮詢專業醫師再進行。