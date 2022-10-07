17LIVE招牌實境節目《17瘋開箱》首度與國立故宮博物院南部院區合作，將於10日晚上6點20分開箱國慶焰火實境，主持人DJ圓圓率領5位人氣17LIVER，前往嘉義直擊2022國慶焰火最佳觀賞角度，今年國慶焰火有超過2萬5千發焰火彈，更結合水舞光雕、無人機，搭配臺北愛樂管弦樂團現場演奏。

《17瘋開箱》首度踏足嘉義便是開箱國慶焰火，有「廣播界林志玲」封號的DJ圓圓最近又多了「嘉義之友」稱號，她笑說今年下半年跟嘉義很有緣，很多節目都安排在嘉義，像是日前才結束嘉義縣全民運動會音樂會的主持人工作，這感覺像是跟著嘉義一起成長、一起變漂亮。

這次因為國慶焰火DJ圓圓再次來到嘉義，單身多年的DJ圓圓非常興奮與期待。她透露，一直對焰火充滿浪漫幻象，曾經有一次看焰火時，目擊身邊的一對情侶上演求婚橋段，男生當天在焰火升空的霎那，請出親友團，每人手持仙女棒把女主角團團圍住，而男主角當眾求婚，讓渴望愛情的DJ圓圓超級羨慕，默默立下心願，如果有人在綻放的焰火下向她求婚，她一定秒嫁。