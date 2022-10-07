竹市高峰路是通往竹科園區的主要道路之一，然而過去因道路容量不足，造成常態壅塞，且無設置人行道，經常人車爭道。新竹市政府獲中央補助，投入2753萬元進行高峰路拓寬及人行道環境改善工程，7日舉辦動土儀式，預計明年3月底完工。

高峰路雖是前往竹科的要道，但由於路幅狹窄，最窄處只有5公尺，造成單線道雙向通行，每小時僅可容納800輛車，無法容納尖峰時段市區往園區約1500輛車潮，尤其高翠路至研新四路匯流處，更是交通瓶頸。

代理市長陳章賢7日在動土儀式上致詞時說，高峰路拓寬工程，竹科人等了42年，前市長林智堅上任後，打通瓶頸道路、建置智慧化系統縮短旅行時間，也積極協調土地、經費，陸續拓寬高峰路前段、大學路與光復路1段525巷等道路，也從2017年起規畫拓寬高峰路。

然而，最困難的部分就是土地取得，陳章賢說，道路一邊是民宅，另一邊則屬科管局土地，市府在與科管局協商後獲得支持，行政院也在2020年同意無償撥用666坪，市價超過2億元的空地，加上台電無條件配合纜線下地，計畫才得以實行。

科管局長王永壯表示，科管局近年持續與市府合作，包含寶山路調撥車道、高峰路拓寬、光復路一段125巷、大學路等通往園區重要道路，也感謝市府積極協助打通周邊交通。

高峰路拓寬工程的起點為研新四路口、終點為高翠路，全長166公尺，工程改善也包含3大亮點，包含道路拓寬至3線道、纜線下地及號誌共桿、新設人行道與綠帶並保留當地的「父與子」大樟樹。

市府交通處指出，高峰路道路拓寬工程避開尖峰時段，施工時間為9點至16點，採日間施工、假日不施工，施工期間維持雙向通行，也會架設圍籬確保行人通行安全。