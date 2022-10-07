《月光光新慌慌：萬聖結》最終預告。（UIP提供）

44年後，影史最受尊崇的恐怖片電影系列，即將迎來史詩般的驚懼結局，《月光光新慌慌：萬聖結》洛莉史特羅德將與邪惡化身麥克邁爾斯，展開一場最後的生死搏鬥，他們只有一個人能夠存活。

影壇傳奇巨星潔美李寇蒂斯最後一次演出洛莉這個經典角色，她回憶1978年的《月光光心慌慌》只用最小的成本在17天內拍完，「但是那部電影的核心角色和主題卻延續了44年。我經常問自己為什麼洛莉和麥克這兩個角色能夠經得起時間的考驗？」

到了這部電影，她才發現洛莉代表每個希望過美滿幸福生活的人，「洛莉是一名生命鬥士的化身，很努力不讓一個無法解釋的邪惡力量掌控她的人生道路，或是定義她的人生和她的存在。」潔美李寇蒂斯完全沒有想過全球影迷會愛上這2個角色，這次終於要跟洛莉道別，她難掩不捨表示：「會很難過，演了這角色40年，對我來說真的意義重大。」

40多年來，《月光光心慌慌》電影系列以及潔美李寇蒂斯飾演的經典角色洛莉史特羅德，重新定義了恐怖類型電影。電影系列於2018年重啟之後，《月光光新慌慌》就打破票房紀錄，成為這個電影系列最賣座的系列電影，也創下由女性演員主演的恐怖片全新首週末票房紀錄

《月光光新慌慌：萬聖結》一片將是這個電影系列令人不寒而慄、膽顫心驚的完結篇，而且絕對和任何之前的系列電影完全不同，將於10月14日與美國同步上映。