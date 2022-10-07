擁有一台雙B或其他帥氣的車，幾乎是所有人夢想，但還是量力而為比較好。近日一位汽車業務就在網上分享，「現在二手車真的很難賣」，他表示每個人來買車都想先看賓士、BMW或保時捷，但一個頭款比一個低，「難貸就算了，又要超貸」，這樣就算了，還有一堆人付完頭款就付不出第二期，讓他非常頭痛，貼文一出，引出1萬多人的共鳴。

一堆客人頭款繳完就繳不出後續貸款。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

「現在二手車真的很難賣」，日前一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示很多人頭期款只付得出10、20萬，就想帶看賓士、BMW和保時捷，不僅如此，還有買完第二期開始就繳不出來的，「每個基本都五年60期還會嫌每個月繳太高」，建議他挑其他比較好養的系列，還會嫌太便宜派頭不夠，帶出去難看，並附上一張對話截圖佐證，只見圖片中客人詢問「貸款件過了沒？」，原PO則表示「頭款能否再多給個20（萬）左右？」，但客人卻十分為難，「我已經給15（萬），我跟朋友借借看吧」，讓原PO無奈扶額，「我看再這樣搞下去，我要轉行了」。

網友表示貸款繳不出來，恐面臨被法拍的命運。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

貼文曝光後，逗笑不少網友，紛紛表示，「C300加300」、「這種客人真的超好笑，沒那屁股吃那瀉藥」、「要什麼都有，剛剛撞完便宜給你」、「C300，加油200，100要吃2餐」、「人家繳完頭期就不繳了，不用這麼克難」、「沒錢要什麼派頭啦」、「頭期繳完等法拍，車停朋友家沒票箱拖走都難」、「年輕人就是年輕人，太衝動了」、「錢不夠到底為什麼要碰進口車？貸款還是小問題，有想過後續保養或維修嗎？」。