女星吳姍儒是綜藝天王吳宗憲的大女兒，今年1月底嫁給交往5年的王先生，9月驚喜宣布懷孕好消息，預告明年2、3月就升格當媽，獲得各界祝福；吳姍儒公開有喜時就轉述醫師說法，「依體型到5個月沒人發現很正常」，昨（6日）她曬出錄影的全身照，體態完全看不出有身孕，讓網友傻眼直呼「這樣是孕婦？」

吳姍儒在9月21日透過社群分享懷孕好消息，形容寶寶的到來是「一半計畫，一半驚喜之中」，她和王先生小心翼翼呵護著快到來的新生命；也提到，「醫師說依我的體型，到5個月都沒人發現很正常」，自己和親友們才沒發現，就等到早過了不能說的時候才宣布。

吳姍儒懷孕5個月體態曝光。(圖/ 摘自吳姍儒IG)

昨日吳姍儒在IG上傳出外景錄影的花絮照，穿著少女風格的T恤和寬版長褲，說是大學生也信，臉上更是洋溢幸福模樣；而吳姍儒臉蛋和四肢都沒因懷孕有太多變化，細看腹部也看不出隆起，體態根本讓人難以相信是個懷孕5個月的孕婦。

許多網友被吳姍儒全身照震驚，紛紛激動表示，「為什麼我沒懷什麼孕好像肚子都比Sandy大」、「好想知道懷孕的肚子在哪？」、「妳這樣是孕婦？」、「懷孕後更美了」、「氣色變得很好耶」。