大陸各地新冠疫情此起彼伏。據央視新聞報導，近日，山西省運城市鹽湖區通過核酸篩查發現31例核酸異常人員。按照山西省、運城市疫情防控指揮部要求，經鹽湖區新冠肺炎疫情防控指揮部研究決定，自10月8日起連續開展三輪核酸檢測。

一、全域核酸檢測的對象為：鹽湖區常住人口、流動人口。接種新冠疫苗未滿48小時人員、集中隔離、居家隔離人員、居家健康監測人員不納入本次核酸檢測範圍。

二、核酸檢測期間，所有機關、單位暫停辦公。各行政機關、企事業單位要負起主體責任，督促本單位及監管單位工作人員在規定時間內參加核酸檢測。

三、在核酸檢測期間，所有居民除核酸採集外，保持居家，足不出戶。不串門、不聚集、不扎堆，核酸採集聽從工作人員指揮，按單元樓棟有序進行，做好個人防護，嚴格戴好口罩、保持兩米線，採集完後不在公共場所逗留，立即返家。

四、鹽湖區全域實施靜態管理，要求核酸採集期間限制車輛和人員流動，全域實行交通管制，除保供車輛和應急車輛，一律不得上路行駛，各村、小區封閉管理，人員只進不出，各高速、公路、縣域道路卡口原則上只進不出。

五、除保供超市、保供藥店和醫療機構等場所外，景區景點、KTV、網吧、電影院、游泳館、健身場所、酒吧、足浴店、棋牌室、餐飲行業等經營性場所暫停營業。各類學校及校外輔導部一律停課。

六、靜態管理期間，如有身體不適，出現發熱、咳嗽、咽痛等症狀，以及有其他需求（生活物資短缺等）應及時向村（社區）工作人員報告。

七、請村（居）民根據組織安排，檢查好各自「晉快檢」信息，無「晉快檢」的提前準備好身份證、戶口本（無身份證人員），有序前往檢測點接受採樣。

八、接受核酸檢測是公民應盡的義務，對拒不進行核酸檢測，將賦碼受限。對干擾檢測秩序、發佈傳播不實信息的，將依法依規追究責任。

九、請廣大居民不要恐慌，不造謠、不信謠、不傳謠。對拒不配合、擾亂秩序、造謠生事以及瞞報、謊報、偽造信息的人員，將依法追究相關責任。

靜態管理時間為10月7日15時至10月10日24時。